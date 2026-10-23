A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A15 PARMA-LA SPEZIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A15 PARMA-LA SPEZIA
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia.
Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la A1 e proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D16 Sissa Trecasali, verso Sissa Trecasali.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Parma, percorrere la SP343 verso Parma, la SS9 Var e la SS9 via Emilia verso Ponte Taro ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Fidenza e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per immettersi poi in A15, in direzione La Spezia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.