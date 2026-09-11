A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 VERSO PISA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 VERSO PISA
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.
In alternativa, uscire alla stazione di Calenzano, al km 278+100, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 a Prato est, in direzione Pisa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.