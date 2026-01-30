A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD
Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di domenica 1 alle 4:00 di lunedì 2 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.