A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO PISA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO PISA
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali della luce, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna e da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Prato est, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Pisa.