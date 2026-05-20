A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO FIRENZE
Roma, 20 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.