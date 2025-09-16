A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO FIRENZE OVEST

Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiusa l’immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, per chi proviene da Roma e da Bologna ed è diretto verso Firenze ovest.

In alternativa si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.