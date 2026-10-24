A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1
Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.
In alternativa, uscire in A1 a Firenze ovest e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.
Sulla A11 Firenze-Pisa nord:
-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita in A11 alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Calenzano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.