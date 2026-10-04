A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11

A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1

Roma, 4 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 7 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 8 OTTOBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze ovest. In alternativa, immettersi in A11 verso Pisa e seguire le indicazioni in direzione Firenze ovest/Aeroporto.

Si ricorda la chiusura dell’uscita di Firenze nord, per chi proviene da Roma, dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 7 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 8 OTTOBRE

Sulla A11 Firenze-Pisa nord:

-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Calenzano, verso Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.