A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.