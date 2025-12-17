A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO ANCONA
Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso Ancona (A14 Bologna-Taranto).
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Casalecchio di Reno, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Porrettana e SS64 Porrettana;
verso Ancona (A14), anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Porrettana, sulla SS64 Porrettana, sulla SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi poi in Tangenziale ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;
verso Padova (A13 Bologna-Padova), anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Porrettana, sulla SS64 Porrettana, sulla SP569 Asse Attrezzato sud ovest, immettersi poi in Tangenziale ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.