A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO (R14) VERSO ANCONA
Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio (R14), verso Ancona.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14 Bologna-Taranto.