A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO PER CHI PROVIENE DA MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO PER CHI PROVIENE DA MILANO
Roma, 27 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 30 giugno alle 5:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio (R14), verso Ancona/A13 Bologna-Padova.
Contestualmente sarà chiusa, sul Raccordo di Casalecchio, l’uscita di Bologna Casalecchio, per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare il ramo di allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Bologna Borgo Panigale.