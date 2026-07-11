A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO PER CHI PROVIENE DA MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO PER CHI PROVIENE DA MILANO
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio (R14), verso Ancona/A13 Bologna-Padova.
In alternativa si consiglia di utilizzare il Ramo di allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Bologna Borgo Panigale.
Contestualmente sarà chiusa, sul Raccordo di Casalecchio, l’uscita di Bologna Casalecchio, per chi proviene da Milano.
Si precisa che l’uscita di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile per chi proviene da Milano.
In alternativa, utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.