A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO CASALECCHIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO CASALECCHIO
Roma, 18 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di domenica 21 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo Casalecchio, verso Ancona/Padova.
Di conseguenza, per chi proviene da Milano, non sarà raggiungibile l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
In alternativa, chi è diretto verso Ancona/Padova, potrà uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.