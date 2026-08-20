A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO CASALECCHIO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO CASALECCHIO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 20 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 22 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sul Raccordo Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto/Ancona.
Contestualmente sarà chiusa l’uscita di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del Ramo di allacciamento sul Raccordo Casalecchio:
da Firenze verso Casalecchio di Reno, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Porrettana e sulla SS64 Porrettana;
da Firenze verso A14/Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Porrettana, sulla SS64, percorrere la rotonda Biagi, via Ettore Cristoni, via Enrico Berlinguer, il Raccordo SS64/Tangenziale, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro ed entrare in A14 Bologna-Taranto alla stazione di Bologna San Lazzaro;
da Firenze verso la A13 Bologna-Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43) sulla SS64 Var porrettana, sulla SS64, percorrere la rotonda Biagi, via Ettore Cristoni, via Enrico Berlinguer, il Raccordo SS64/Tangenziale, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro ed entrare in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per la chiusura dell’uscita di Casalecchio, per chi proviene da Milano: uscire a Bologna Borgo Panigale, sulla A14, o a Valsamoggia, sulla A1.