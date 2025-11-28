A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO ACERRA-AFRAGOLA
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sul Raccordo Acerra-Afragola.
In alternativa, uscire allo svincolo di Pomigliano Villa Literno e proseguire sull’asse di supporto in direzione Acerra Afragola.