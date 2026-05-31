A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO ACERRA-AFRAGOLA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO ACERRA-AFRAGOLA
Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sul Raccordo Acerra-Afragola.
In alternativa, uscire allo svincolo di Pomigliano Villa Literno e proseguire sulla SS7 bis in direzione Acerra Afragola.