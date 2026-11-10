A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SU R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO. R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SU R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO

Roma, 10 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Poasco (R28), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51, seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est e, chi è diretto verso Milano città, potrà uscire a Paullo e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, uscire poi allo svincolo 1-2 e seguire le indicazioni per Milano città.

Sulla Complanare di Poasco:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria in via Schuman, percorrere via Adenauer e la SS9 in direzione A51 Tangenziale est o Milano città.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.