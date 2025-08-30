A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA
Roma, 30 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, verso la A4 Torino-Trieste, con contestuale chiusura dell’uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, proseguire sulla A1 verso Milano seguendo le indicazioni per Piacenza sud/A21 Torino-Piacenza-Brescia e immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia;
per la chiusura dell’uscita della stazione di Fiorenzuola, con provenienza Bologna: Fidenza, al km 90+400.