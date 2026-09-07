A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Roma est, proseguire sul G.R.A. e immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.