A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSINOE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSINOE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
Roma, 8 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Melegnano e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi sulla A50 Tangenziale ovest.
In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita a San Giuliano, percorrere la viabilità ordinaria: via Po, SP164, SP412 della val Tidone ed entrare in A50 allo svincolo Val Tidone, verso la A8.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.