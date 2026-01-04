A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI VALDICHIANA VERSO FIRENZE
Roma, 4 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 gennaio, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze.
In alternativa, si consiglia, la stazione di Monte San Savino.
