A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI GUIDONIA MONTECELIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI GUIDONIA MONTECELIO
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Guidonia Montecelio, verso Napoli. In alternativa, entrare sulla A24 Roma-Teramo alla stazione di Tivoli in direzione Roma e immettersi in A1, verso Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.