A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI FABRO VERSO ROMA E ADS FABRO OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI FABRO VERSO ROMA E ADS FABRO OVEST
Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Orvieto.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di lunedì 5 ottobre, fino alla riapertura dell’area di servizio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.