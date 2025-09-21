A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA

Roma, 21 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud sulla stessa A1, di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto o alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.