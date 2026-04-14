A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA

Roma, 14 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud, sulla stessa A1, di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, o alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.