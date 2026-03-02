A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LENTRATA DELLA STAZIONE DI VALDARNO
Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di stazione.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Roma: Arezzo;
verso Firenze: Incisa Reggello.