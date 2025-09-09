A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Parma;
verso Bologna: Reggio Emilia.