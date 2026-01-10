A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SAN VITTORE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SAN VITTORE
Roma, 10 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Napoli: Caianello;
verso Roma: Cassino.