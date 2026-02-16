A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI REGGIO EMILIA
Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Modena nord;
verso Milano: Terre di Canossa Campegine.
Si potrà utilizzare anche la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.