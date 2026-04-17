A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PONZANO ROMANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PONZANO ROMANO
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Ponzano Romano, in entrata verso Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina.