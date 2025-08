A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PARMA

Roma, 4 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 agosto, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Milano: Fidenza;

-verso Bologna: Terre di Canossa Campegine.

In ulteriore alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.