A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PARMA
Roma, 4 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 giugno, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Fidenza, sulla stessa A1; in ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1 verso Milano;
verso Bologna: Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1.