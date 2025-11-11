A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORVIETO
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione di un portale segnaletico, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Orvieto, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Attigliano.
Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel Comune di Bomarzo.