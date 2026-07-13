A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORVIETO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORVIETO
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiusa la stazione di Orvieto, in entrata verso Roma.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Attigliano, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Orte, in considerazione del divieto di transito, per tale categoria di veicoli, sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.