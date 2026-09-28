A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Firenze.
In alternativa, i veicoli leggeri e i veicoli pesanti, con massa complessiva e piano carico inferiore a 10 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Attigliano.
Si precisa che, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, dovranno entrare ad Orvieto, in considerazione del divieto di circolazione sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.