A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE
Roma, 2 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Firenze.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Attigliano, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, dovranno entrare a Magliano Sabina o a Orvieto, in considerazione del divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.