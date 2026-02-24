A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina.
Si ricorda che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito, sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.