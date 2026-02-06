A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei ponti “sul fiume fiume Nera” e “su fosso Sassone” e per lavori di installazione dei sistemi di monitoraggio idraulico, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Attigliano.

Si ricorda che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.