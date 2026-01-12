A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE
Roma, 12 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 gennaio, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Attigliano.
Si precisa che per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio di Bomarzo.