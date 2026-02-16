A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE

Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “sul fiume nera” e del ponte “su fosso Sassone” e per lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina.