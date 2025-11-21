A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MODENA SUD

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Modena nord;

verso Bologna: Valsamoggia.