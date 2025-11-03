A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MODENA SUD
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Valsamoggia;
verso Milano: Modena nord.