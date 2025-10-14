A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MODENA NORD

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Modena sud;

verso Milano; Reggio Emilia.

In ulteriore alternativa si potrà utilizzare la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.