A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Modena sud;
verso Milano: Reggio Emilia.
SI ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A1, del tratto Terre di Canossa Campegine-Parma, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione.