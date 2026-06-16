A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI INCISA REGGELLO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI INCISA REGGELLO
Roma, 16 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 giugno, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Roma: Valdarno;
verso Bologna: Firenze sud.