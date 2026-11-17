A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI GUIDONIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI GUIDONIA
Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre, sarà chiusa l’entrata di Guidonia Montecelio, verso Firenze.
In alternativa, entrare alla stazione di Tivoli, sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per A1/Firenze.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.