A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in entrata verso Firenze.
In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A24 Roma-Teramo, alla stazione di Tivoli verso Roma, per poi immettersi in A1 in direzione di Firenze.