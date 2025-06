A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO

Roma, 3 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 giugno, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in entrata verso Napoli.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A24 Roma-Teramo alla stazione di Tivoli verso Roma, per poi immettersi in A1 in direzione di Napoli.