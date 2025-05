A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO

Roma, 6 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A24 alla stazione di Tivoli verso Roma, per poi immettersi in A1 in direzione di Firenze.